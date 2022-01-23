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Посол России оценил влияние Гуайдо в Венесуэле

Посол России: влияние Гуайдо в Венесуэле сократилось до размера его микроблога в Twitter
Хуан Гуайдо

Хуан Гуайдо. Фото: Reuters

Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» оценил влияние лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо в стране.

«Вообще территория Гуайдо давно уже сократилась до размера его микроблога в Twitter. Вот там он есть, и то не часто», — сказал российский посол. Он добавил, что, по имеющимся сведениям, оппозиционер находится в Венесуэле, ему запрещено покидать территорию страны, иногда Гуайдо «каким-то образом нарушает» это предписание.

С января 2019 года в Венесуэле не прекращается противостояние между властями и оппозицией. Тогда в стране начались протесты против Мадуро вскоре после его победы на выборах, лидер оппозиции Хуан Гуайдо возглавил оппозицию и провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Россия поддержала Николаса Мадуро.

Марина Совина
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