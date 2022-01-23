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Испания призвала направить в Болгарию истребители для сдерживания России

Журналист Гонсалес: Испания призвала направить в Болгарию истребители для сдерживания РФ

Фото: The Arizona Republic / USA TODAY Sports / Reuters

Испания призвала направить истребители-бомбардировщики ВВС в Болгарию в рамках развертывания сил для сдерживания России. Об этом сообщает военный обозреватель издания EL PAÍS Мигель Гонсалес.

В материале отмечается, что Испания также перенесла на следующую неделю включение фрегата «Блас де Лезо» в постоянный союзный флот, который будет патрулировать Черное море во время «максимальной напряженности в отношениях с Россией из-за угрозы вторжения на Украину».

При этом министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила о приверженности Испании НАТО, но указала, что правительство поддерживает «деэскалацию» и дипломатическое прекращение нынешнего кризиса, вызванное растущей агрессией России против Украины.

Ранее сообщалось, что на Украину в рамках американской военной помощи прибыла первая партия боеприпасов. Известно, что в страну поступило около 200 тысяч фунтов (свыше 90 тысяч килограммов) летального оружия.

Марина Совина
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