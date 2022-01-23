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Названного Британией «пророссийским лидером в Киеве» нашли в списке санкций РФ

Названного МИД Британии «пророссийским лидером в Киеве» Мураева нашли в списке санкций РФ

Фото: Pixabay

Названного МИД Великобритании «пророссийским лидером в Киеве» бывшего депутата Верховной рады Украины Евгения Мураева нашли в списке санкции РФ c 2018 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление российского правительства.

Ранее МИД Великобритании сделал заявление, что российские власти планируют посадить в Киеве «лояльного, пророссийского лидера». «У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство стремится установить пророссийского лидера в Киеве, поскольку оно рассматривает вопрос о вторжении и оккупации Украины. В качестве потенциального кандидата рассматривается бывший народный депутат Украины Евгений Мураев», — говорится в документе.

Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве заявили, что российские спецслужбы якобы поддерживают связи со многими бывшими украинскими политиками. Как отметила глава МИД Великобритании Лиз Трасс, «информация, опубликованная сегодня, проливает свет на масштабы российской деятельности, направленной на подрыв Украины, и дает представление о мышлении Кремля».

В российском МИД указали, что распространенная британским офисом дезинформация — «еще одно свидетельство того, что именно странны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины».

Марина Совина
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