Американский политический обозреватель Росс Даутат (Ross Douthat) посоветовал США отложить идею принятия Украины в НАТО на несколько десятков лет. Он выразил мнение в статье для The New York Times.

По его словам, Украина слишком разобщена и экономически слаба, поэтому никогда не была готова в полной мере «стать частью Запада». Он посоветовал Соединенным Штатам забыть об идее расширения альянса на 25 лет.

Также автор материала отметил, что США взяли на себя невыполнимые обязательства, предприняв попытку «свести Украину с орбиты России». Мягкий подход предыдущих администраций привел к тому, что Вашингтон оказался плохо подготовлен к спорам с Москвой на украинскую тематику, подчеркнул Даутат. Он добавил, что с учетом этих обстоятельств и нарастающей необходимости «противодействия Китаю» США могли бы бессрочно отложить идею расширения НАТО. Так Украина, по мнению обозревателя, оказалась бы под российским давлением, но избежала бы «вторжения», а союзники США по НАТО должны были бы взять на себя больше обязательств по поддержанию безопасности в Европе.

Однако он заключил, что полный отказ от принятия Украины в НАТО является уступкой, на которую руководство США пойти не может. Даутат считает, что очень разумной выглядит идея «забыть о ней на длительное время: например, на 25 лет».

Ранее МИД Великобритании сделал заявление о том, что российские власти планируют посадить в Киеве «лояльного, пророссийского лидера». «У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство стремится установить пророссийского лидера в Киеве, поскольку оно рассматривает вопрос о вторжении и оккупации Украины», — говорится в документе.