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В России за сутки госпитализировали 6211 пациентов с коронавирусом

Оперштаб: в России за сутки госпитализировали 6211 пациентов с коронавирусом

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В России за прошедшие сутки госпитализировали 6211 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в воскресенье, 23 января.

Уточняется, что число госпитализаций за сутки в целом по стране уменьшилось на 37,3 процента в отличие от предыдущего дня. При этом в оперштабе отметили, что в 12 российских регионах число госпитализаций увеличилось.

За прошедшие сутки число выздоровевших после коронавирусной инфекции россиян выросло на 23 045, до 10 023 622.

Кроме того, за последние 24 часа COVID-19 диагностировали у 63 205 человек, умерло 679 пациентов.

Анна Щербакова
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