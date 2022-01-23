В России за сутки госпитализировали 6211 пациентов с коронавирусом

В России за прошедшие сутки госпитализировали 6211 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в воскресенье, 23 января.

Уточняется, что число госпитализаций за сутки в целом по стране уменьшилось на 37,3 процента в отличие от предыдущего дня. При этом в оперштабе отметили, что в 12 российских регионах число госпитализаций увеличилось.

За прошедшие сутки число выздоровевших после коронавирусной инфекции россиян выросло на 23 045, до 10 023 622.

Кроме того, за последние 24 часа COVID-19 диагностировали у 63 205 человек, умерло 679 пациентов.

