Гинцбург оценил вероятность окончания пандемии после омикрон-штамма

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с «Интерфаксом» оценил вероятность окончания пандемии COVID-19 после омикрон-штамма коронавируса.

По мнению академика РАН, новая мутация не станет выходом из пандемии, поскольку из-за быстрого распространения омикрона возрастает вероятность возникновения более опасного штамма. Чтобы этого не произошло, необходимо за полгода привить 75-80 процентов населения России. «Потому что никто вам не гарантирует, даже я, что завтра в результате природной естественной селекции не появится штамм, который не будет реагировать на вакцины, которые сейчас используются», — сказал Гинцбург.

По мнению ученого, пока охват вакцинацией и ее темпы недостаточный. «Охват должен быть сопряжен с темпами вакцинации. Вакцинацию надо смотреть за шесть месяцев, как правильно нам говорит министерство здравоохранения», — заключил он.

Ранее российский академик, директор Института пульмонологии Александр Чучалин назвал неправомочным утверждение о том, что пандемия COVID-19 прекратится из-за омикрон-штамма коронавируса. Он отметил, что появление нескольких штаммов за короткое время говорит о способности коронавируса адаптироваться к любым условиям, в которых он оказывается.