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Ученые объяснили принцип проникновения омикрона в клетки человека

Канадские ученые заявили, что омикрон быстрее других штаммов проникает в организм человека

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Канадские ученые объяснили принцип проникновения омикрон-штамма в клетки человека. Их высказывания приводит EurekAlert.

Сотрудники университета Британской Колумбии заявили, что спайковые белки омикрона имеют более цепкие шипы, чем другие штаммы, из-за чего вирус быстрее попадает в клетку. Согласно структурному анализу специалистов, мутации омикрона способствуют образованию дополнительных связей с ACE2-рецепторами клеток, позволяя вирусу глубоко в них проникнуть.

Помимо этого, эксперты заявили, что S-белок нового штамма коронавируса обладает повышенной способностью уклоняться от антител. По мнению ученых, по этой причине он стал более устойчив к антителам и вакцинам при попадании в организм человека.

Ранее медики назвали насморк, кашель, боли в горле и усталость самыми распространенными симптомами заболевания омикрон-штаммом коронавируса у детей. По словам профессора Королевского колледжа Лондона Эммы Дункан, сопутствующими признаками заражения могут быть головная боль, чихание и высокая температура тела.

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Майя Пономаренко
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