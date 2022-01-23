Врачи усомнились в возможности диагностировать омикрон по одному симптому

Любой штамм коронавируса, в том числе омикрон, может вызывать самые разные симптомы, поэтому не стоит пытаться диагностировать инфекцию по ним. Об этом заявил в беседе с РБК вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

В частности, врач усомнился в возможности определить наличие COVID-19 по боли в горле, которую ранее называли одним из наиболее часто встречающихся у больных с омикроном симптомом, особенно среди тех, кто прошел вакцинацию. «Боль в горле может быть симптомом СOVID-19, хотя и не во всех случаях. Если есть подозрения на СOVID-19, следует сделать тест», — отметил Аграновский.

В свою очередь директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович заявила, что причиной боли в горле могут стать совершенно разные факторы — от грибковой инфекции до вирусных патогенов, отличных от омикрона. По ее словам, новый штамм коронавируса может проявляться по-разному, и выявить единые диагностические признаки медикам пока не удалось.

«Говорят о том, что он протекает, как обычный грипп, что, кстати, вполне может быть», — добавила специалист.

Ранее в январе комиссар Департамента общественного здравоохранения Чикаго Эллисон Арвади заявила, что боль в горле является самым распространенным симптомом омикрона. Она отмечала, что данный признак может указать на заражение этим штаммом еще до получения положительного теста на COVID-19.

