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Спорт

Панарин попросил водки у журналистов после победы в матче НХЛ

Российский форвард Артемий Панарин удивил журналистов вопросом про водку после матча НХЛ

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин удивил журналистов вопросом про водку после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщил в Twitter журналист USA Today Винц Меркольяно.

В послематчевом интервью россиянин поинтересовался у журналистов, есть ли у них с собой алкоголь. «Когда мы заканчивали разговор с Панариным, он широко улыбнулся и по-английски спросил: "Есть ли у кого-нибудь с собой водка?"» — рассказал Меркольяно.

Встреча прошла в ночь на воскресенье, 23 января, и завершилась со счетом 7:3 в пользу «Рейнджерс». В составе победителей одну из шайб забросил Панарин. Он также сделал результативную передачу.

Панарин в нынешнем сезоне провел 37 матчей в регулярном чемпионате. Россиянин забросил 11 шайб и отдал 32 результативные передачи.

Дарья Коршунова
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