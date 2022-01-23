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Названы полезные для работы мозга продукты

Диетолог Макиша: ягоды, фрукты и овощи полезны для работы мозга

Фото: Pixabay

Врач-диетолог Марина Макиша назвала полезные для работы мозга продукты. Ее слова приводит «Москва 24».

Специалист отметила, качество работы мозга зависит от активности кровообращения, поскольку с кровью в орган поступают кислород и питательные вещества. Она подчеркнула, что защищающие сосуды микроэлементы относятся к антиоксидантам, которые содержатся в ягодах, фруктах, овощах. «В том числе витамины А, C и Е. Они защищают сосудистую стенку и профилактируют старческие заболевания мозга, такие как болезнь Альцгеймера, Паркинсона и другие», — добавила она.

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Макиша посоветовала каждый день съедать не менее полукилограмма свежих овощей, фруктов и ягод. Она также отметила, что для сосудов крайне важен витамин C, который содержится в отваре шиповника, киви, а также черной смородине и красном болгарском перце.

Кроме того, Макиша посоветовала ежедневно съедать примерно 30-50 граммов жирной рыбы или добавку омега-3.

Ранее врачи-диетологи из США назвали простые способы поддержать иммунную систему. Они рекомендуют употреблять больше продуктов, содержащих антиоксиданты, хорошо высыпаться и пить достаточное количество воды. «Антиоксиданты помогают улучшить иммунитет. Они содержатся в цитрусовых, гранатах или гранатовом соке и ягодах», — отметили эксперты.

Марина Совина
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