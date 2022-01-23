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Нижнее белье бренда Анастасии Решетовой обругали в сети

Товары марки Geisha, которая принадлежит Анастасии Решетовой, обругали в соцсетях

Фото: @volkonskaya.reshetova

Российская фотомодель и бывшая девушка рэпера Тимати Анастасия Решетова нарвалась на критику в соцсетях по поводу своего бренда нижнего белья Geisha. Комментарии появились под постами на ее странице в Instagram.

Известно, что в ассортимент марки знаменитости вошли бюстгальтеры, трусы, боди и корсеты в черных, красных и телесных оттенках. Некоторые модели выполнены из кружевной ткани и украшены стразами. Стоимость товаров варьируется от 3,2 до 11 тысяч рублей.

Подписчики бизнесвумен обругали линейку Geisha. Так, некоторые покупатели не оценили дизайн комплектов, посчитав его копией белья компании Skims, которая принадлежит предпринимательнице Ким Кардашьян. «Это тот случай, когда много шума, а по факту ни о чем. Белье так себе», «У Ким Кардашьян была аналогичная реклама Skims. Так что не ново», «Копирка под Ким Кардашьян», «Зачем так нагло копировать Skims?», «Очередной провальный проект», — писали они.

В то же время другие комментаторы возмутились ценовой политикой марки модели. По мнению юзеров, стоимость нижнего белья переоценена. «Вы бы носили такое?», «Так себе, то же самое можно найти намного дешевле!», «Не могу поверить, что так дешево и пошло», «За эти деньги можно купить куда более красивые комплекты», — высказывались фанаты.

Сама Решетова никак не прокомментировала негативную реакцию со стороны пользователей сети.

В ноябре 2021 года Решетова оправдалась за название своего бренда Geisha после сравнения с Ким Кардашьян. Одна из подписчиц поинтересовалась у бизнесвумен, получила ли она разрешение на регистрацию товарного знака. Девушка отметила, что ранее американской телезвезде Ким Кардашьян пришлось сменить похожее наименование компании Kimono на Skims из-за негативной реакции японцев, обвинивших ее в культурной апроприации.

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Карина Черных
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