Первую коллекцию нижнего белья от Решетовой подняли на смех в сети

Российская фотомодель и бывшая девушка рэпера Тимати Анастасия Решетова представила первую коллекцию нижнего белья собственного бренда Geisha и нарвалась на критику в соцсетях. Соответствующие комментарии появились под публикациями в ее Instagram-аккаунте, посвященными открытию компании.

Решетова объявила о запуске продаж в воскресенье, 12 декабря. На данный момент на официальном сайте Geisha представлены боди, корсеты, трусы и бюстгальтеры в черных, красных и телесных цветах. Некоторые модели выполнены из кружевной ткани и украшены стразами. Стоимость товаров варьируется от 3200 до 13 тысяч рублей.

Подписчики бизнесвумен подняли на смех линейку нижнего белья, возмущаясь дизайном и ценой изделий. «Чисто мусульманская история», «Так себе, то же самое можно найти намного дешевле!», «Мусульманство напоказ у вас», «Что-то коллекция какая-то обычная, ничего не зацепило, ничего не понравилось, и цены конские», «Ожидала большего. Столько шума, а по факту коллекция так себе», «Не могу поверить, что так дешево и пошло», «Точная копия Ким Кардашьян», — высказались они.

Сама Анастасия Решетова пока никак не отреагировала на сообщения юзеров.

В ноябре Решетова оправдалась за название своего бренда Geisha после сравнения с Ким Кардашьян. Одна из подписчиц поинтересовалась у бизнесвумен, получила ли она разрешение на регистрацию товарного знака. Девушка отметила, что ранее американской телезвезде Ким Кардашьян пришлось сменить похожее наименование компании Kimono на Skims из-за негативной реакции японцев, обвинивших ее в культурной апроприации. «Во-первых, мой бренд не содержит в названии слово, которое обозначает национальный костюм (Kimono). Плюс ко всему, мое производство не настолько глобальное, как у нее [Ким Кардашьян]», — ответила манекенщица.