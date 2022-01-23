Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российский город накрыл грязный смог

Роспотребнадзор выявил в Екатеринбурге превышение вредных веществ в 1,2 раза из-за смога

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Воздух в Екатеринбурге оказался загрязнен, сотрудники управления Роспотребнадзора по Свердловской области выявили в нем превышение вредных веществ из-за смога. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Специалисты взяли пробы воздуха в российском городе после того, как Екатеринбург в воскресенье, 23 января, накрыл смог. В районе ЖК «Малевич» выявлено превышение предельно допустимой концентрации мелкодисперсных частиц РМ2,5 в 1,2 раза. Другие показатели соответствуют нормам.

«Результаты исследований воздуха на Эльмаше — улица Фронтовых бригад, 7 — и в Ботаническом микрорайоне — улица Родонитовая, 21 — не показали превышений ПДК вредных веществ», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре отметили, что держат ситуацию с загрязнением воздуха на контроле. Врачи выпустили рекомендации для местных жителей и посоветовали не находиться долго на улице, особенно ранним утром, не открывать окна и делать влажную уборку. Также специалисты подчеркнули, что временно стоит отказаться от ношения контактных линз, сделав выбор в пользу очков, больше потреблять воды, не курить, промывать глаза и горло, использовать маски и респираторы.

Уральский гидрометцентр объявил первую степень опасности. Смог, по данным синоптиков, продержится в регионе до 26 января.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В России сочли несерьезными угрозы отключения от SWIFT
В Москве и Московской области продлили желтый уровень опасности
Московские власти опровергли данные о качестве новой униформы для медиков
Врачи усомнились в возможности диагностировать омикрон по одному симптому
Турция заключила первый контракт на экспорт Bayraktar с украинскими двигателями
Ученые объяснили принцип проникновения омикрона в клетки человека
Захарова рассказала о готовящейся крупной провокации со стороны Запада
В Приморье подросток сбил девушку и попытался спрятать тело в лесу
Российский город накрыл грязный смог
В деле «пророссийского лидера в Киеве» нашли след спецслужб США
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter