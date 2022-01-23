Российский город накрыл грязный смог

Воздух в Екатеринбурге оказался загрязнен, сотрудники управления Роспотребнадзора по Свердловской области выявили в нем превышение вредных веществ из-за смога. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Специалисты взяли пробы воздуха в российском городе после того, как Екатеринбург в воскресенье, 23 января, накрыл смог. В районе ЖК «Малевич» выявлено превышение предельно допустимой концентрации мелкодисперсных частиц РМ2,5 в 1,2 раза. Другие показатели соответствуют нормам.

«Результаты исследований воздуха на Эльмаше — улица Фронтовых бригад, 7 — и в Ботаническом микрорайоне — улица Родонитовая, 21 — не показали превышений ПДК вредных веществ», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре отметили, что держат ситуацию с загрязнением воздуха на контроле. Врачи выпустили рекомендации для местных жителей и посоветовали не находиться долго на улице, особенно ранним утром, не открывать окна и делать влажную уборку. Также специалисты подчеркнули, что временно стоит отказаться от ношения контактных линз, сделав выбор в пользу очков, больше потреблять воды, не курить, промывать глаза и горло, использовать маски и респираторы.

Уральский гидрометцентр объявил первую степень опасности. Смог, по данным синоптиков, продержится в регионе до 26 января.