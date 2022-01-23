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На Украине объяснили назначение стены на границе с Россией и Белоруссией

Депутат Верховной рады Кива: стена на границе с Белоруссией и РФ нужна для кражи госденег

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Стена, которую Украина пообещала построить вдоль границы с Россией и Белоруссией, является элементом коррупционной схемы. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал депутат Верховной рады Украины Илья Кива.

По словам депутата, единственное назначение ограждения на границе — отмывание государственных
денег. «Ограждение строят, колючую проволоку растягивают, противотанковые рвы копают. Я вас хочу успокоить — это новый министр внутренних дел таким образом пытается украсть из бюджета деньги. Очень удобная конструкция по размыванию бюджета», — объяснил Кива.

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Он напомнил, что бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк уже построил одну стену. По словам народного избранника, экс-премьер украл на этом деле около четырех миллиардов гривен. «Эту конструкцию взял на вооружение новый министр внутренних дел, который понял эффективность возможности набить карманы», — заключил Кива.

Обещания властей Украины построить «стену» вдоль всей протяженности границы с Россией и Белоруссией прозвучали в октябре 2021 года. 1 октября глава МВД Денис Монастырский осмотрел оборудованный участок границы с РФ в Луганской области. Там возведен комплекс защитных инженерных сооружений, который включает противотранспортный ров и вал, контрольно-следовую полосу, заградительный забор с колючей проволокой и интеллектуальную систему видеонаблюдения.

В ноябре замглавы МВД Украины Евгений Енин заявил, что украинско-белорусскую границу усилят беспилотниками. Он рассказал, что укрепление украинско-белорусской границы проводится для того, чтобы иметь возможность сдержать поток нелегальных мигрантов в случае необходимости.

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Варвара Кошечкина
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