Россиянин попал на карантин в Таиланде и пожаловался на «ковидную западню»

Российский менеджер высшего звена, занимающий руководящую должность в компании «ТГК-2» в Ярославле, Владимир Макиевский отправился на новогодние каникулы в Таиланд, однако потерял более 170 тысяч рублей и провел отдых на карантине вдали от своей невесты и друзей. О том, как он попал в «ковидную западню» и как, по его мнению, на туристах наживаются в Таиланде, россиянин рассказал в интервью изданию E1.RU.

Мужчина отправился на новогодние каникулы вместе с невестой и двумя друзьями в Таиланд. На острове Пхукет он планировал сыграть свадьбу. По прилете в пляжную страну все четверо по правилам въезда сдали ПЦР-тесты и заселились в забронированный отель.

«Пробыв один день на изоляции в своих номерах, мы получили отрицательные тесты и начали свой отдых. Забрали автомобиль в прокате — мы специально взяли его в аренду, чтобы меньше контактировать с людьми», — рассказал Макиевский, уточнив, что следующие дни везде передвигался вместе с друзьями и невестой. Также туристы готовили в номере отеля и ходили в кафе с самообслуживанием, чтобы избежать контактов с другими людьми.

Согласно правилам, у путешественников через пять дней берут повторный тест на коронавирус. На этот раз анализ у Макиевского и его спутников взяли на открытой парковке торгового центра. Спустя сутки у менеджера нашли коронавирус, у его невесты и друзей тесты были отрицательные.

«В таких условиях невозможно говорить о целостности биоматериала, который берется для анализа, условиях его хранения. Это изначально говорит, что прохождение теста нацелено не на выявление человека с заболеваниями, а на получение ложных результатов, чтобы подоить туристов, — уверен россиянин. — Это приводит к тому, что отели могут пополнить свои карманы деньгами туристов, которые не хотят нарушать закон и являются заложниками ситуации»

По словам Макиевского, до сдачи повторного теста его оставили на изоляции в номере, а невесту отселили в отдельные апартаменты. За дополнительный ПЦР-тест с менеджера взяли шесть тысяч бат (13 800 рублей), а проживание в дополнительном номере для невесты обошлось ему в три тысячи бат в сутки (около 6900 рублей). Однако следующий тест у россиянина вновь был положительный и ему пришлось остаться на карантине и оплачивать проживание в отдельном номере. В общем счете, по признанию туриста, он потерял две тысячи евро (около 174 тысяч рублей).

Менеджер заявил, что с подобными проблемами уже столкнулись многие российские туристы, они попадают в «ковидную западню» и не могут получить помощь от посольства России в Таиланде, поскольку консульство работает лишь три часа в день и дозвонится туда невозможно. Страховые компании не стремятся возместить убытки, ссылаясь на то, что случай не страховой. Также мужчина пожаловался, что ему отказали в больничном на работе. «Мне отказали, сказав, что за пределами России я не могу открыть больничный РФ. Просто открестились от ситуации», — сказал он.