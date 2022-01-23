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В ОДКБ увидели опасность в кризисе в Афганистане

Генсек ОДКБ Зась: гуманитарный кризис в Афганистане представляет угрозу для членов ОДКБ
Станислав Зась

Станислав Зась. Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась прокомментировал ситуацию, сложившуюся в Афганистане. В эфире телеканала ОНТ он заявил, что обстановка в стране вызывает опасения.

Зась назвал ситуацию в Афганистане «очень непростой» и «тяжелой даже». Она остается такой после вывода американских войск и союзников из страны. Генсек ОДКБ увидел опасность в гуманитарном кризисе в Афганистане. По его мнению, он представляет террористическую угрозу и угрозу наркотрафика для стран-членов организации.

«Поэтому мы проводим работу по укреплению наших южных рубежей, прежде всего границы Таджикистана с Афганистаном», — подчеркнул он.

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Генсек ОДКБ заявил, что многое зависит от того, насколько эффективными станут действия по выходу из кризиса в Афганистане. Он напомнил, что согласно оценкам Организации Объединенных Наций (ООН), около девяти миллионов человек или почти половина граждан стран «недоедает».

«Конечно же, такая ситуация, если будет усугубляться, неизбежно приведет к росту активности всяких бандформирований, террористических групп на этой территории, к росту торговли оружием, тем арсеналом, который там остался, и к наркотрафику», — спрогнозировал Зась.

Представитель ОДКБ добавил, что она не является гуманитарной организацией. Однако ее члены на двусторонней основе «оказывают поддержку в преодолении этого кризиса гуманитарного».

Ранее ООН сообщила об 11 миллионах нуждающихся в помощи женщинах и девочках Афганистана. Им необходимы продукты питания, медицинское обслуживание, образование и поддержка другого рода.

Марина Совина
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