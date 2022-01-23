Россиянам стали чаще одобрять заявки по кредитам

В России вырос уровень одобрения заявок банками. В 2021 году этот показатель варьировался в пределах 35–40 процентов, что оказалось выше, чем в пиковые периоды пандемии коронавируса. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на генерального директора «Юником24» Дмитрия Африканова.

По словам специалиста, на фоне роста кредитной нагрузки заемщиков многие россияне продолжили обращаться за вторым кредитом, чтобы в более сжатые сроки погасить первый. Как минимум, 35–40 граждан время от времени находятся в трудной ситуации, когда вынуждены подать заявку на оформление нового займа, пояснил Африканов.

Эксперт напомнил, что такая стратегия еще более усугубляет ситуацию. «Кроме того, в текущих реалиях далеко не каждый кредитор готов одобрить заявку при наличии уже действующего кредита, если увидит, что клиент испытывает трудности», — предупредил он.

Ранее исследование банка «Открытие» показало, что всего 15 процентов россиян никогда не брали кредит, при этом более половины опрошенных имеют активные кредиты. «Никогда не брали кредитов и не имеют кредитной истории 15 процентов опрошенных. Наиболее высок процент никогда не бравших кредиты на Дальнем Востоке (24 процента), наименее — в Приволжском федеральном округе (12 процентов)», — говорится в результатах.