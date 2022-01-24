Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Пожилой француз решил в одиночку пересечь Атлантику на лодке и погиб

Французский путешественник погиб при попытке в одиночку пересечь Атлантику
Жан-Жак Савен

Жан-Жак Савен. Фото: @jeanjacquessavin2021

Французский путешественник погиб при попытке в одиночку пересечь Атлантический океан на гребной лодке. Такая информация появилась на странице в Facebook, посвященной этому плаванию.

Так, Жан-Жак Савен (Jean-Jacques Savin) начал свой путь 1 января, отплыв от берегов Португалии на лодке «Отважный». Спустя две недели путешествия по Атлантике, 14 января, пожилой мужчина отпраздновал 75-летний юбилей.

Однако через несколько дней стало известно, что сильные волны и ветер повредили солнечные батареи лодки — в итоге путешественнику пришлось использовать ручной опреснитель воды. 21 января Савен решил подать сигнал бедствия с просьбой о помощи, после чего связь с французом прервалась.

Материалы по теме:
«Мы помогли сотням людей поверить в себя» Семья из России прожила 8 лет в океане и установила рекорд. Как им это удалось?
«Мы помогли сотням людей поверить в себя»Семья из России прожила 8 лет в океане и установила рекорд. Как им это удалось?
29 ноября
«За бортом по своей воле». Как простой врач пересек Атлантику на надувной лодке и доказал всем свое бесстрашие
«За бортом по своей воле».Как простой врач пересек Атлантику на надувной лодке и доказал всем свое бесстрашие
16 мая

На поиски мужчины отправилась португальская береговая охрана, однако операция оказалась безуспешной. В 1,5 тысячи километров от берега спасатели обнаружили лодку с телом француза.

«К сожалению, на этот раз океан оказался сильнее нашего друга, который так любил плавание и море», — говорится на странице Савена в социальной сети.

Ранее, в сентябре 2021 года, мужчина со страхом воды в одиночку совершил плавание через Атлантический океан. 49-летний британец Дэйв Белл отправился из Нью-Йорка 31 мая, путешествие продлилось 119 дней. Каждый день мужчина греб по 12 часов, а по ночам спал в небольшой каюте.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
Вирусолог заявил о возможности конца пандемии в 2022 году при одном условии
Скелет одинокого 70-летнего мужчины нашли спустя пять лет после его смерти
На Украине создадут систему всеобщей военной подготовки граждан
Звезда сериала «24 часа» рассказал о рейде вооруженных силовиков на его дом
Популярная американская певица записала кавер на хит группы «Тату»
Главные экономики Европы начали выходить из кризиса
Руководство калужской колонии отстранили после смерти заключенного
В Москве усилили проверки соблюдения санитарных мер
Названы три района Москвы с самым высоким спросом на жилье
Британия отказалась посылать войска на Украину
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter