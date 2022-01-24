Пожилой француз решил в одиночку пересечь Атлантику на лодке и погиб

Французский путешественник погиб при попытке в одиночку пересечь Атлантический океан на гребной лодке. Такая информация появилась на странице в Facebook, посвященной этому плаванию.

Так, Жан-Жак Савен (Jean-Jacques Savin) начал свой путь 1 января, отплыв от берегов Португалии на лодке «Отважный». Спустя две недели путешествия по Атлантике, 14 января, пожилой мужчина отпраздновал 75-летний юбилей.

Однако через несколько дней стало известно, что сильные волны и ветер повредили солнечные батареи лодки — в итоге путешественнику пришлось использовать ручной опреснитель воды. 21 января Савен решил подать сигнал бедствия с просьбой о помощи, после чего связь с французом прервалась.

На поиски мужчины отправилась португальская береговая охрана, однако операция оказалась безуспешной. В 1,5 тысячи километров от берега спасатели обнаружили лодку с телом француза.

«К сожалению, на этот раз океан оказался сильнее нашего друга, который так любил плавание и море», — говорится на странице Савена в социальной сети.

Ранее, в сентябре 2021 года, мужчина со страхом воды в одиночку совершил плавание через Атлантический океан. 49-летний британец Дэйв Белл отправился из Нью-Йорка 31 мая, путешествие продлилось 119 дней. Каждый день мужчина греб по 12 часов, а по ночам спал в небольшой каюте.