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Глобальная проблема обострилась из-за Китая

CNBC: глобальная логистическая проблема обострилась из-за антиковидной политики КНР

Фото: Aly Song / Reuters

Опрошенные CNBC аналитики и участники рынка рассказали о продолжающихся трудностях с логистикой при доставках товаров из Китая и отметили, что глобальная проблема, с которой мир столкнулся в начале пандемии коронавируса, обострилась из-за антиковидной политики Пекина.

По данным собеседников издания, некоторые крупные порты КНР возобновили ограничения, введенные ранее властями для борьбы с коронавирусом. Сотрудникам с признаками вирусных заболеваний предписано проходить карантин, а их компании и суда сталкиваются с задержками при оформлении грузов. К тому же все участники процесса вынуждены регулярно сдавать тесты на коронавирус.

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Сложившаяся ситуация привела к остановке работы некоторых транспортных компаний и росту цен на альтернативные способы доставки, главный из которых — авиационный. Стоимость фрахта грузовых самолетов из Китая в последние недели выросла в среднем на 50 процентов.

Власти Китая в последнее время резко ужесточили антиковидные правила. Страна следует политике нулевого заражения, цель которой — не допустить ни единого случая COVID-19. Беспокойство правительства вызвано скорой зимней Олимпиадой в Пекине и предстоящими празднованиями Нового года по лунному календарю.

В прошлом году некоторые ключевые порты Китая, от которых зависит немалая доля грузоперевозок, уже приостанавливали работу на фоне вспышек коронавируса, что приводило к задержкам с доставками товаров и увеличению их стоимости во многих странах.

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Платон Щукин
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