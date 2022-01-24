Китай приготовился надавить на компании из-за погоды

Китайские власти примут меры для борьбы с загрязнением воздуха, чтобы убедиться, что Олимпиада в феврале пройдет в благоприятных условиях, сообщил представитель министерства окружающей среды страны. Заявление сделано на фоне особенно сильного смога в Пекине, отмечает Reuters.

Игры пройдут в городе и провинции Хэбэй с 4 по 20 февраля, а погода зимой, по словам представителя ведомства, «весьма неблагоприятно» сказывается на усилиях по поддержанию чистоты воздуха. Поэтому власти готовятся по необходимости надавить на компании, из-за деятельности которых ситуация может усугубиться.

«Пекин и Хэбэй могут пойти на необходимые административные меры во время подготовки и проведения зимней Олимпиады, чтобы принять меры контроля в отношении предприятий и транспорта с высоким уровнем загрязнения», — сообщили в министерстве. При этом там пообещали, что власти постараются минимизировать негативные последствия для экономики.

По данным министерства окружающей среды, концентрация опасных частиц PM2.5 в воздухе, которая служит ключевым показателем загрязненности воздуха, утром 24 января достигала 205 микрограммов на кубический метр. В прошлом году средняя концентрация PM2.5 в Пекине снизилась до 33 микрограммов на кубометр, впервые соответствуя принятому в Китае стандарту в 35 микрограммов, однако по-прежнему превосходя уровень, который рекомендует Всемирная организация здравоохранения, — 5 микрограммов.

Проведение зимних Олимпийских игр в будущем в целом оказалось под угрозой из-за другой экологической проблемы — изменения климата. На фоне глобального потепления к концу века на планете может не остаться мест для некоторых спортивных соревнований. Исследования показали, что из 21 ранее принимавших зимнюю Олимпиаду городов только японский Саппоро сможет сделать это снова к 2100 году при текущих темпах сокращения выбросов парниковых газов. Выводы специалистов основаны на архивных данных о климате с 1920 года, а также возможных тенденциях его изменения в мире.

