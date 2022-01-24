Захарова уличила вице-премьера Канады в антироссийском угаре

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова вице-премьера Канады Христи Фриланд очередным антироссийским угаром. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова напомнила о призывах главы российского МИД Сергея Лаврова к западным журналистам, сделанных еще в 2019 году, посетить Донбасс. Там, по ее словам, объективно информацию до сих пор освещают только российские СМИ. «В Оттаве не в курсе? Не может быть. Зато может быть, что госпожа вице-премьер Канады Христя Фриланд "достойно" продолжает дело своего деда Михайло Хомяка, которым, по ее словам, гордится», — написала она. Представитель МИД отметила, что тот во времена германской оккупации издавал газету Krakivski Visti, которая использовалась как рупор пропаганды Рейха.

19 января Фриланд уличила Россию в проваленной работе «пропагандистской машины на востоке Украины, не имеющей доступа к западным СМИ». Такое заявление она сделала на семинаре «Угроза дальнейшему российскому захвату Украины и канадская роль в ее защите».

Ранее Захарова заявила, что глава МИД Канады Мелани Жоли лжесвидетельствует, называя украинцев, погибших в ходе внутриукраинского конфликта, «павшими в войне с Россией». Представитель МИД отметила, что подобные действия канадского министра можно было бы расценить как неопытность, однако ее предыдущие должности должны были поспособствовать приобретению необходимых знаний.

