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России и США предложили решить проблему Украины по австрийскому сценарию

Политолог Кафруни: Россия и США могут подписать договор о нейтралитете Украины

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Россия и США могут решить проблему Украины по «австрийскому сценарию». Такой вариант предложил профессор в области международных отношений колледжа Гамильтона (США) Алан Кафруни в комментарии «Ленте.ру».

Политолог отметил, что у Украины нет реального шанса на вступление в НАТО, поэтому Вашингтон может предоставить России соответствующие юридически обязывающие гарантии. По его словам, стороны могут подписать соглашение, аналогичное договору о нейтралитете Австрии, подписанный в 1955 году.

«Однако все более нестабильная и поляризованная внутренняя политика США, которая характеризуется все большим присутствием "ястребов" в СМИ и враждебным отношением к России и Китаю как со стороны демократической партии, так и со стороны республиканской, значительно ограничивает перспективы компромисса», — отметил Кафруни.

Ранее высокопоставленный представитель Госдепартамента США заверила, что Россия может начать военные действия против Украины «в любой момент», несмотря на то, что Москва отрицает свою причастность к эскалации конфликта и наличие планов подобного характера.

После аншлюза в 1938 году Австрия временно перестала существовать как государство, превратившись в одну из провинций Третьего рейха. С окончанием Второй мировой войны в Австрии было сформировано временное правительство, но окончательно страна обрела независимость в 1955 году, когда соответствующий договор подписали страны-участницы антигитлеровской коалиции. В том же году австрийский парламент принял закон о нейтралитете государства.

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Валентина Шварцман
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