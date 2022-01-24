Американка пыталась купить чужого младенца в магазине за 500 тысяч долларов

В американском штате Техас арестовали женщину за попытку купить младенца. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел в одном из магазинов Walmart. По данным телеканала, 49-летняя Ребекка Тейлор (Rebecca Taylor) стояла в очереди на кассе с покупательницей с двумя детьми. Она отметила, что у годовалого малыша светлые волосы и голубые глаза, а затем спросила, сколько он стоит. В ответ мать детей посмеялась над предложением, однако Тейлор заявила, что у нее в машине есть 250 тысяч долларов.

Тогда женщина подождала, пока Тейлор выйдет из магазина. Однако там ее ожидала Тейлор. Правонарушительница заявила, что готова отдать за ребенка 500 тысяч долларов. После этого мать детей заявила о произошедшем властям. Тейлор задержали, однако позже отпустили под залог.

Ранее в Москве суд приговорил к четырем годам мать из Дагестана, продавшую младенца в кафе за 300 тысяч рублей. Мать признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 127.1 Уголовного Кодекса РФ («Торговля людьми»). Она сядет на четыре года, которые проведет в колонии общего режима.