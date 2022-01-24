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Среда обитания

Россиянка с психическим расстройством затерроризировала соседей

Жильцы дома в Екатеринбурге пожаловались на соседку, которая «кошмарит» весь подъезд

Кадр: предоставлено жителями дома

В Екатеринбурге местная жительница, страдающая от психического расстройства, затерроризировала соседей. Жильцы дома №112 на улице Белинского жалуются на то, что россиянка «кошмарит» не только весь подъезд, но и продавцов, работающих в магазинах на первом этаже. Об этом сообщает городской портал E1.RU.

Как выяснило издание, квартиру в центре Екатеринбурга женщине предоставило государство. По словам соседей, у россиянки и без того непростой характер, но когда психическое заболевание обостряется, горожанка становится непредсказуемой. Она приносит в подъезд мусор, гуляет по улице со спущенными штанами, на лестничной клетке оставляет бутылки из-под пива и окурки.

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Кроме того, россиянка приводит в дом мужчин, «похожих на наркоманов и бомжей», рассказали соседи. Они справляют нужду в подъезде. Также женщина достает квитанции из почтовых ящиков, бросает разные предметы с балкона, наводит ужас на продавцов и покупателей в местных магазинах.

Соседи пытались делать женщине замечания, но она в ответ просто кроет их матом. Они обращались за помощью в полицию, но участковый никаких действенных мер не принял. Письмо в психиатрическую больницу, где россиянка состоит на учете, осталось без ответа.

Месяцем ранее в Перми судебные приставы пригрозили выселением из квартиры женщине, которая довела жилое помещение до антисанитарного состояния. Россиянка и ее сын сильно осложнили жизнь соседям — жуткий запах, исходящий из квартиры, затрудняет передвижение по подъезду. Семье дали месяц на уборку.

Нина Ташевская
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