Стало известно об ажиотажном спросе туристов на новый вид экскурсий на Байкале

Эксперты туристической отрасли рассказали об ажиотажном спросе отечественных путешественников на новый вид экскурсий на Байкале — россияне массово заинтересовались экспедиционными круизами по льду озера. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, стало известно, что судно на воздушной подушке «Бирюса» отправится в первый круиз 9 февраля. В ходе поездки туристы будут перемещаться от Иркутска до Улан-Удэ, посещая уникальные достопримечательности. В предстоящем сезоне запланировано восемь экспедиций продолжительностью по десять дней.

По данным компании, организовывающей туры, многие круизы уже сейчас близки к «стоп-сейлу», на некоторые даты свободными остаются только три-четыре места. Отмечается, что минимальная стоимость поездки на одного человека составляет от 182 тысяч рублей. При этом с 20 февраля ожидается повышение цен до 198 тысяч рублей.

Ранее в январе россияне поделились планами путешествий на 2022 год. Так, 86 процентов опрошенных планируют больше путешествовать в новом году, при этом 77 процентов хотели бы отправиться за границу. Среди внутрироссийских направлений лидером стал Байкал, за ним следуют Камчатка и Алтай.