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Из жизни

Мужчина погиб под завалами моркови

В испанской Сеговии погиб рабочий, погребенный под завалами овощей

Фото: Couleur / Pixabay

В испанском городе Вальеладо, провинция Сеговия, рабочего засыпало морковью. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел на складе сельскохозяйственной продукции. 34-летний мужчина, работавший в семейной фирме, оказался погребен под завалами рухнувших овощей.

На место происшествия прибыли медики, пожарные и полиция, однако им не удалось его спасти. Пострадавший погиб. Начато полицейское расследование.

Ранее сообщалось, что в Гонконге 59-летняя женщина задохнулась под грудой одежды, которая накопилась у нее в спальне. Груды барахла в ее спальне доходили до потолка.

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Олег Парамонов
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