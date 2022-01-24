Мужчина погиб под завалами моркови

В испанском городе Вальеладо, провинция Сеговия, рабочего засыпало морковью. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел на складе сельскохозяйственной продукции. 34-летний мужчина, работавший в семейной фирме, оказался погребен под завалами рухнувших овощей.

На место происшествия прибыли медики, пожарные и полиция, однако им не удалось его спасти. Пострадавший погиб. Начато полицейское расследование.

Ранее сообщалось, что в Гонконге 59-летняя женщина задохнулась под грудой одежды, которая накопилась у нее в спальне. Груды барахла в ее спальне доходили до потолка.