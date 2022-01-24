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В Японии выразили беспокойство из-за направленных на Тайвань ракет КНР

Глава Минобороны Японии Киси: Китай разместил нацеленные на Тайвань ракеты малой дальности
Нобуо Киси

Нобуо Киси. Фото: Kiyoshi Ota / Reuters

Китай разместил большое количество направленных на Тайвань ракет малой дальности, способных поразить острова и на крайнем юго-западе Японии. Об этом заявил глава Минобороны Японии Нобуо Киси. Его цитирует ТАСС.

Министр выразил беспокойство из-за развития ракетной программы КНР. Он обратил внимание, что китайская группировка ракет средней дальности DF-21 и DF-26 может поражать цели на значительной части Тихоокеанского региона.

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«Китай также, судя по всему, существенно продвинулся в разработке гиперзвуковых систем, призванных прорывать противоракетную оборону других стран. Все это вызывает обеспокоенность с точки зрения обеспечения безопасности Японии и региона в целом», — указал Киси.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна будет развивать свою обороноспособность из-за новых угроз безопасности, в том числе из-за продолжающихся ракетных запусков КНДР. Он добавил, что в этом году правительство намерено сформулировать новую стратегию национальной безопасности и среднесрочный план развития обороноспособности. В нее войдут всевозможные варианты укрепления обороны, в том числе «возможность нанесения превентивного удара по базам противника».

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Анжелика Бережная
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