Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российский врач предупредила о риске потери зрения из-за COVID-19

Врач-офтальмолог Шилова: у пациентов с коронавирусом может случиться полная потеря зрения

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Пациенты с COVID-19 могут полностью лишиться зрения из-за поражения крупных и мелких сосудов. О таком риске предупредила врач-офтальмолог, главный врач «Клиники доктора Шиловой», эксперт комитета по охране здоровья Госдумы, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова, ее слова приводит Ura.ru.

Специалист объяснила, что мельчайшие сосуды находятся в глазах, поэтому ишемическая недостаточность в виде тромбозов может привести к полной потере зрения.

Материалы по теме:
«Накроет, как цунами» На мир обрушилась самая опасная волна коронавируса. Чем омикрон грозит России?
«Накроет, как цунами»На мир обрушилась самая опасная волна коронавируса. Чем омикрон грозит России?
12 января
«Природа решила поставить нас на место» Чем опасен омикрон-штамм и чего ждать от него России — отвечает генетик
«Природа решила поставить нас на место»Чем опасен омикрон-штамм и чего ждать от него России — отвечает генетик
19 января

«Если поврежден центральный магистральный ствол глаза, то человек утрачивает даже светоощущение. Если веточка, то происходит частичная потеря зрения», — заявила российский врач.

Проблема, по словам эксперта, может возникнуть как в период заболевания, так и во время постковидного синдрома. Реагировать на нее необходимо в течение нескольких часов по аналогии с инфарктами и инсультами.

Ранее генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев назвал «ворота» для проникновения штамма омикрон в организм. По его мнению, ими могут быть глаза, так как развитие конъюнктивита является одним из симптомов заражения коронавирусом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Вирусолог заявил о возможности конца пандемии в 2022 году при одном условии
Подмосковных таксистов проверят на усталость
На выборах президента ПАСЕ победил пророссийский депутат-социалист
Мужчина попытался завести сразу несколько любовниц и прославился на весь мир
Смолов оценил шансы сборной России на выход в финальную часть чемпионата мира
«Газпром» объявил об историческом минимуме запасов газа в Европе
По делу о смерти чернокожего Флойда решили осудить больше полицейских
Токсичные стройматериалы предложили заменить мусором
Российский фондовый рынок закрылся падением
Российский врач предупредила о риске потери зрения из-за COVID-19
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter