Российский врач предупредила о риске потери зрения из-за COVID-19

Пациенты с COVID-19 могут полностью лишиться зрения из-за поражения крупных и мелких сосудов. О таком риске предупредила врач-офтальмолог, главный врач «Клиники доктора Шиловой», эксперт комитета по охране здоровья Госдумы, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова, ее слова приводит Ura.ru.

Специалист объяснила, что мельчайшие сосуды находятся в глазах, поэтому ишемическая недостаточность в виде тромбозов может привести к полной потере зрения.

«Если поврежден центральный магистральный ствол глаза, то человек утрачивает даже светоощущение. Если веточка, то происходит частичная потеря зрения», — заявила российский врач.

Проблема, по словам эксперта, может возникнуть как в период заболевания, так и во время постковидного синдрома. Реагировать на нее необходимо в течение нескольких часов по аналогии с инфарктами и инсультами.

Ранее генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев назвал «ворота» для проникновения штамма омикрон в организм. По его мнению, ими могут быть глаза, так как развитие конъюнктивита является одним из симптомов заражения коронавирусом.