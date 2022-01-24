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Дерматолог раскрыла опасность нанесения вазелина на лицо вопреки тренду

Доктор Бенедетта Браззини предупредила, что вазелин не может глубоко впитываться в кожу

Фото: Shutterstock

Дерматолог раскрыла опасность нанесения вазелина на кожу лица ради увлажнения вопреки тренду в TikTok. Соответствующий материал публикует Daily Star.

Согласно информации издания, девушки начали массово публиковать видео, в которых рассказывают об увлажняющем действии вазелина, который, по их мнению, благоприятно влияет на состояние их кожи. Так, хештег данного метода под названием slugging набрал 87,3 миллиона просмотров. В интервью для Daily Star доктор британской клиники Harley Street Бенедетта Браззини (Benedetta Brazzini) предупредила, что частое использование вазелина может принести к негативным последствиям.

«Считается, что метод slugging придумал визажист Мэрилин Монро, который, по слухам, заставлял ее наносить упомянутое средство на ночь перед съемками. Когда люди просыпаются после выполнения этого ритуала, они видят сияющее и мягкое лицо, но это лишь временный эффект, поскольку вазелин не может глубоко впитываться в кожу», — пояснила она.

Дерматолог добавила, что если у человека склонная к акне или очень жирная кожа, вероятно, что вазелин спровоцирует появление прыщей или раздражение. Поэтому женщина призвала использовать для ухода за кожей индивидуально подобранные средства.

В сентябре 2020 года опасный флешмоб по отбеливанию зубов в TikTok напугал врачей. Одним из активных отбеливающих компонентов, используемых в безрецептурных и профессиональных продуктах для отбеливания зубов, является перекись водорода. Пользователи из США и Великобритании показали, как они наносят это химическое вещество на свои зубы, чтобы добиться более яркой улыбки.

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Айсель Эюбова
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