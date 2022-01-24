Стартовал студенческий конкурс «Давай научим!»

В Международный день образования и в преддверии Дня российского студенчества открылся прием заявок на конкурс «Давай научим!», организованный СберОбразованием совместно с ведущими российскими вузами России: МГПУ, МФТИ, НИТУ МИСиС, НИУ ВШЭ, Университетом ИТМО и УрФУ. Об этом говорится в сообщении Сбера.

До 20 февраля 2022 года студенты российских высших учебных заведений могут предложить оригинальные концепции образовательных курсов по тематике навыков XXI века (цифровые компетенции и гибкие навыки) и ESG (экология, социальная ответственность, корпоративное управление). Участвовать могут студенты бакалавриата, магистратуры, а также аспиранты по любой специальности в возрасте от 18 до 25 лет.

В марте жюри, состоящее из представителей вузов, топ-менеджеров Сбера и экспертов в образовании, выберет победителей первого этапа. Они получат смарт-дисплеи SberPortal, а авторы лучших концепций — возможность разработать полноценный обучающий курс вместе с профессиональными методистами.

В сентябре 2022 года авторы лучших курсов получат профессиональную помощь в оформлении и запуске своих проектов, а также смогут разместить курс на образовательном маркетплейсе от СберОбразования и делиться своими знаниями.

«В первую очередь хочу поздравить студентов с Татьяниным днем — Днем российского студенчества. Это праздник молодых, талантливых людей, которые вступают на профессиональный путь и уже во многом определяют наше общее будущее, — говорит заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец. — Мы поддерживаем студентов, которые активно развиваются и уже сейчас готовы делиться накопленными знаниями. Наш конкурс даёт возможность учащимся российских вузов проявить свои навыки и творческие способности. Темы, представленные в конкурсе — навыки XXI века и ESG, — сегодня исключительно актуальны для бизнеса и общества и занимают особое место в глобальной повестке. Уверена, что участники конкурса смогут предложить оригинальные идеи и при поддержке экспертов создать востребованные образовательные продукты. Поздравляю всех студентов с наступающим праздником и желаю удачи в конкурсе!»

Чтобы принять участие в конкурсе «Давай научим!», необходимо до 20 февраля 2022 года: выбрать одну из тем конкурса (цифровые компетенции, гибкие навыки, социальная ответственность, экология, корпоративное управление); придумать и оформить концепцию образовательно курса в формате презентации; заполнить и отправить заявку на сайте конкурса.

Все подробности об участии и пример оформления заявки можно найти на сайте nauchim.sbereducation.ru.

