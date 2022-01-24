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СК завел дело после гибели заключенного на территории колонии

Следователи выясняют обстоятельства гибели заключенного в ходе драки в калужской колонии

Фото: СК РФ по Калужской области

В Калужской области возбуждено уголовное дело после гибели заключенного в медико-санитарной части исправительной колонии №3, расположенной в поселке Товарково. Об этом в понедельник, 24 января, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины смерти осужденного — проводится судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели, расследование уголовного дела продолжается.

Конфликт между осужденными россиянами произошел 22 января. Предварительная причина — личная неприязнь. «Ему незамедлительно была оказана доврачебная медицинская помощь. Однако прибывшей бригадой скорой медицинской помощи была констатирована смерть осужденного», — говорится в сообщении пресс-службы УФСИН по Калужской области.

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Владимир Седов
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