СК завел дело после гибели заключенного на территории колонии

В Калужской области возбуждено уголовное дело после гибели заключенного в медико-санитарной части исправительной колонии №3, расположенной в поселке Товарково. Об этом в понедельник, 24 января, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины смерти осужденного — проводится судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели, расследование уголовного дела продолжается.

Конфликт между осужденными россиянами произошел 22 января. Предварительная причина — личная неприязнь. «Ему незамедлительно была оказана доврачебная медицинская помощь. Однако прибывшей бригадой скорой медицинской помощи была констатирована смерть осужденного», — говорится в сообщении пресс-службы УФСИН по Калужской области.