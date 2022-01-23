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В российской колонии после драки погиб осужденный

УФСИН по Калужской области: осужденный погиб после драки в ИК-3, проводится проверка

Фото: Shutterstock

Осужденный погиб после драки в исправительной колонии №3 (ИК-3) в поселке Товарково Калужской области, проводится проверка. Об этом в воскресенье, 23 января, сообщается на сайте регионального управления ФСИН России.

Уточняется, что конфликт между осужденными россиянами произошел днем ранее, 22 января. Предварительная причина — личная неприязнь.

В результате драки один из участников пострадал. «Ему незамедлительно была оказана доврачебная медицинская помощь. Однако прибывшей бригадой скорой медицинской помощи была констатирована смерть осужденного», — говорится в сообщении пресс-службы УФСИН по Калужской области.

Ранее 23 января стало известно, что прокуратура начала проверку после сообщений о нарушении прав осужденных в исправительной колонии №3 в поселке Товарково.

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Евгения Куликова
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