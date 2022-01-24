Пассажир самолета разделся догола в ответ на просьбу надеть маску

Пассажир устроил дебош на борту самолета авиакомпании Delta, летевшего из города Голуэй (Ирландия) в Нью-Йорк. Об этом пишет New York Post.

Инцидент произошел в пятницу, 7 января. Сообщается, что 29-летний Шейн Макинерни (Shane McInerney) начал вести себя неадекватно в ответ на просьбу бортпроводницы надеть защитную маску. Так, мужчина разделся догола, а также подшучивал над попутчиками, которые пытались его успокоить.

По словам очевидцев, Макинерни швырнул пустую банку из-под напитка в голову одного из пассажиров, после чего ворвался в бизнес-класс, где начал в грубой форме высказывать недовольство питанием в экономическом классе. Отмечается, что капитан воздушного судна рассматривал возможность вынужденной посадки в ближайшем аэропорту, так как действия ирландца угрожали безопасности других людей.

По данным издания, дебоширу грозит до 20 лет тюремного заключения по обвинению в препятствовании выполнению обязанностей летного экипажа, а также в умышленном нападении и запугивании сотрудников авиакомпании.

Ранее в декабре российский турист, возвращавшийся на родину из Египта, устроил пьяный дебош на борту самолета и пошел под суд. Мужчина нецензурно выражался в адрес бортпроводников и плевался в пассажиров, а также пытался выломать перегородку в салоне воздушного судна. За нарушение общественного порядка он был привлечен к административной ответственности.