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Летевший из Египта россиянин попытался разломать салон самолета и пошел под суд

Пьяный россиянин устроил дебош на рейсе Шарм-эш-Шейх — Екатеринбург
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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российский турист, возвращавшийся на родину из Египта, устроил пьяный дебош на борту самолета и пошел под суд — за нарушение общественного порядка он был привлечен к административной ответственности. Об этом сообщается на сайте управления на транспорте Министерства внутренних дел России по Уральскому федеральному округу.

Инцидент произошел вчера, 2 декабря. Как стало известно, один из пассажиров рейса Шарм-эш-Шейх — Екатеринбург, находясь во время полета в нетрезвом состоянии, устроил дебош на борту лайнера. Мужчина нецензурно выражался в адрес бортпроводников и плевался в пассажиров, а также пытался выломать перегородку в салоне воздушного судна.

После приземления самолета в екатеринбургском аэропорту Кольцово правонарушителя задержали полицейские. Россиянина доставили в дежурную часть, а затем в медицинское учреждение для освидетельствования — в его крови нашли алкоголь. В настоящее время в отношении пассажира составлены протоколы об административных правонарушениях.

Ранее в ноябре сообщалось о жительнице США, которая устроила в самолете пьяный дебош и с криком «стреляйте в меня» подралась со стюардессами. Отмечалось, что пассажирам удалось обезвредить дебоширку, связать ее и обездвижить до конца полета.

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