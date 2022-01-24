На Украине призвали «декоммунизировать декоммунизаторов»

Руководитель украинского аналитического центра «Третий сектор», политолог Андрей Золотарев в интервью изданию «Украина.ру» раскритиковал власти страны за проводимые ими реформы, призвав вместо того, что они делают «декоммунизировать декоммунизаторов».

По мнению эксперта, страна нуждается в радикальной смене системы общественных отношений и федерализации, а не переименовании улиц и городов в попытках сбежать от своего прошлого в составе СССР. Он уверен в том, что реализации данных шагов нет альтернативы.

«У Украины вообще вариантов немного. Ей надо было проводить политику гуманитарной децентрализации, расширения прав регионов. Если мы посмотрим на социологию, то реформа децентрализации оказалась самой успешной. Да, это ведет к феодализации Украины и появлению магнатов, как это было, когда Украина была под властью Польши, но это лучше междоусобной войны и это лучше распада по сценарию Югославии. На какой-то исторический период это решило бы проблемы и противоречия», — заявил политолог.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев, объявленный «пророссийским лидером», которого спецслужбы якобы планируют привести к власти на Украине, пожаловался на сотни угроз в социальных сетях. Он подчеркнул, что создалась опасная ситуация, которая раскладывает общество в то время, когда предпринимаются усилия по предотвращению войны. Он также назвал сказками заявления МИД Великобритании и заявил, что рассматривает возможность подать в суд на британское правительство.