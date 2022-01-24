Российский фондовый рынок открылся падением

Торговая сессия на российском фондовом рынке открылась 24 января падением, свидетельствуют данные Московской биржи. Среди лидеров снижения — акции «Русала».

Главный индекс Московской биржи снизился на 1,6 процента по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии — до 3383,96 пункта.

Лидерами падения стали бумаги «Русала» (минус 4,1 процента), ФосАгро (минус 2,6 процента) и строительной компании ПИК (минус 2,3 процента). Среди лидеров роста депозитарные расписки на акции Fix Price (плюс 4,6 процента), HeadHunter (плюс 0,6 процента) и акции горнодобывающей компании Petropavlovsk (плюс 0,2 процента).

Курс доллара к рублю снизился на 0,24 рубля, или 0,3 процента и составил 77,19 рубля. Курс евро снизился на 0,46 рубля, или 0,5 процента и равнялся на момент публикации 87,42 рубля.

