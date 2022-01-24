Захарова рассказала о самом смешном фейке западных СМИ о России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на статью французского издания Figaro о «бескомпромиссном дипломате» с лицом без намека на улыбку, посвященную министру иностранных дел России Сергею Лаврову, публикацией кадров с его улыбкой. Соответствующий ролик она разместила в своем Telegram-канале.

Захарова в комментарии к видео отметила, что такого смешного фейка о России западные СМИ еще не выдавали. «Это невозможно придумать. Но у "Фигаро" получилось», — написала она о публикации французского издания.

Ранее Лавров подшутил над журналистами, которые освещали его встречу с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом. Журналисты и фотографы, работающие на мероприятии, не успели заснять момент рукопожатия двух политиков. Лавров в шутку укорил работников СМИ, чем рассмешил швейцарского президента. «Мы же здесь не под вас подстраиваемся! Ваша задача здесь — поймать момент. Если не вышло — значит, не вышло», — сказал Лавров. После этого Кассис и Лавров снова пожали друг другу руки.

