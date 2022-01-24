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Samsung прокомментировала смерть Galaxy Note

Samsung: особенности серии Galaxy Note возродят в других смартфонах

Фото: Андрей Продеус / РИА Новости

Samsung сообщила, что особенности линейки Galaxy Note появятся в будущих смартфонах бренда. Об этом сообщается на сайте корпорации.

Глава мобильного подразделения Samsung Тэ Мун Ро рассказал о видении компании развития современных смартфонов. Топ-менеджер прокомментировал смерть линейки телефонов Galaxy Note: «Мы знаем, что многие из вас были удивлены, когда в прошлом году Samsung не выпустил новый Galaxy Note».

По словам представителя бренда, многим пользователям нравились смартфоны данного семейства. «Мы не забыли об этих полюбившихся пользователям функциях», — заметил Тэ Мун Ро, подчеркнув, что ключевые особенности серии будут возрождены в других девайсах компании. «Следующее поколение этой линейки объединит лучшие возможности Samsung Galaxy в одном устройстве», — отметил топ-менеджер.

Тэ Мун Ро также сообщил, что следующая презентация смартфонов состоится в феврале, однако не стал раскрывать конкретной даты. «Galaxy предоставит вам передовые инновации и доступ к самой устойчивой экосистеме устройств. И вместе с вами Samsung вновь перепишет будущее смартфонов», — заявил автор.

Компания Samsung пропустила выпуск нового смартфона серии Galaxy Note в 2021 году. В ноябре инсайдеры рассказали, что в корпорации приняли решение окончательно похоронить линейку гаджетов.

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Андрей Ставицкий
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