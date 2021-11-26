Samsung окончательно похоронила Galaxy Note

Компания Samsung окончательно определилась с будущим линейки смартфонов Galaxy Note. Об этом сообщает корейское издание ETNews.

Источники медиа рассказали, что в руководстве корпорации приняли финальное решение по серии Galaxy Note. В компании решили больше не производить флагманы линейки, отозвать девайсы из плана производства на 2022 год и окончательно «похоронить» их. Также Samsung внезапно свернула продажи Galaxy Note20, который был выпущен в 2020 году и являлся актуальным девайсом серии.

В 2021 году Samsung произвела около 3,2 миллиона экземпляров Galaxy Note20. Отмечается, что телефоны пользовались стабильным спросом. Основной причиной отказа от популярной серии является рост производства складных смартфонов. Руководители Samsung решили оптимизировать выпуск устройств нового типа и также снизить затраты за счет внедрения более современного техпроцесса.

В октябре Samsung фактически подтвердила, что не собирается возрождать линейку смартфонов Galaxy Note. В компании рассказали, что будут реализовывать технологии серии в других смартфонах. Впервые информацию о том, что корейская компания собирается похоронить популярную линейку, раскрыли источники ETNews в декабре 2020 года.