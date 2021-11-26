Наука и техника
 
Последние новости
Зеленскому доложили о планах госпереворота на Украине
Создатель сериала «Сплетница» избавился от дома в США
Стало известно о двух взрывах газа в шахте «Листвяжная»
Спасавших коллег после аварии в «Листвяжной» шахтеров наградят
Российского полицейского заподозрили в пытках задержанного электрошокером
Биолог рассказал об угрозе распространения нового штамма COVID-19
Генпрокуратура проверит управление Ростехнадзора после ЧП в кузбасской шахте
Бузова раскрыла подробности своего состояния после госпитализации
Долги россиян стали реже попадать к коллекторам
Кот спас хозяина от спрятавшейся в сумках с покупками смертельно ядовитой змеи
Новости партнеров
Прослушать новость

Samsung окончательно похоронила Galaxy Note

Samsung не будет выпускать смартфоны популярной серии Galaxy Note
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Roman Arbuzov / Shutterstock

Компания Samsung окончательно определилась с будущим линейки смартфонов Galaxy Note. Об этом сообщает корейское издание ETNews.

Источники медиа рассказали, что в руководстве корпорации приняли финальное решение по серии Galaxy Note. В компании решили больше не производить флагманы линейки, отозвать девайсы из плана производства на 2022 год и окончательно «похоронить» их. Также Samsung внезапно свернула продажи Galaxy Note20, который был выпущен в 2020 году и являлся актуальным девайсом серии.

В 2021 году Samsung произвела около 3,2 миллиона экземпляров Galaxy Note20. Отмечается, что телефоны пользовались стабильным спросом. Основной причиной отказа от популярной серии является рост производства складных смартфонов. Руководители Samsung решили оптимизировать выпуск устройств нового типа и также снизить затраты за счет внедрения более современного техпроцесса.

В октябре Samsung фактически подтвердила, что не собирается возрождать линейку смартфонов Galaxy Note. В компании рассказали, что будут реализовывать технологии серии в других смартфонах. Впервые информацию о том, что корейская компания собирается похоронить популярную линейку, раскрыли источники ETNews в декабре 2020 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0117 ноября
Портрет Иосифа Сталина на бульваре Унтер-ден-Линден в Берлине. Лето 1945 года

«Мы совершенно не были готовы к оккупации»

Как Сталин управлял Германией после победы над нацизмом
05:5524 ноября

Спрогнозирована дата пика четвертой волны коронавируса в России

04:1324 ноября

Названа самая популярная версия Android

03:3524 ноября

Раскрыты подробности о новейшей российской ЗРС С-550

Наука и техника10:39 1 ноября

Спутники будущего.

Фантасты десятилетиями обещают появление роботов вокруг нас. Когда это станет реальностью?
00:0424 ноября

Украина проверила «выжигающие российские войска» снаряды

20:5523 ноября

Коронавирус обезвредили с помощью света

20:3323 ноября

Названы основные тренды будущего

Наука и техника00:02 5 ноября

Трехмерная стройка.

Как человечество обеспечит всю Землю комфортным жильем, покорит космос и построит дома на Марсе?
20:2523 ноября

Создано спасающее от передозировки носимое устройство

20:0623 ноября

У осьминогов нашли уникальные интеллектуальные способности

23:3920 ноября

Рогозин рассказал о разработке противоспутникового оружия в России

Россия
Оказавшиеся на месте ЧП в Кузбассе горняки рассказали о работе спасателей
В шахте «Листвяжная» нашли выжившего.
 
Председатель Верховного суда рассказал о преобразованиях в судебной системе
«Родители сначала были в шоке»
 
Биолог объяснил опасность обнаруженного в ЮАР нового штамма COVID-19
«Директор отмажется, у него денег много»
Бывший горняк шахты «Листвяжная» о том, что привело к гибели 52 человек
В Москве загорелось здание XIX века
Все материалы
Мир
Мигранты из Ирака и Афганистана подняли бунт в Польше
ВОЗ созовет чрезвычайную встречу из-за нового штамма коронавируса
МИД России обвинил США в давлении на русских американцев
Земля войны.
Афганистан пытались покорить Британия, США и СССР. Почему это удалось только талибам?
Президент Чехии заразился коронавирусом
Коренным здесь не место.
Миллионы людей в США и Европе терпят нищету и унижения. Почему там не защищают малые народы?
Все материалы
Бывший СССР
Украинские силовики поучились ловить нелегалов на границе с Белоруссией
«Сын моджахеда будет моджахедом!»
После распада СССР в Таджикистане вспыхнула война. Какими ужасами она обернулась?
Зеленский проведет пресс-конференцию в пиццерии
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Советского Союза изменил жизнь людей и ход истории?
Азербайджанские саперы рассказали о необычных армянских минах-ловушках
ДНР и Украина заявляют о взаимных обстрелах и готовятся к войне.
Почему в обострении ситуации в Донбассе обвиняют Россию?
В офисе Зеленского прокомментировали слухи о вводе военного положения на Украине
Все материалы
Экономика
Экономист прокомментировал изменение оценки уровня бедности в России
Подняли тревогу.
Могут ли биткоины привести мир к климатической катастрофе?
Сбер запустил самый популярный эффект в TikTok в России
Партнерский материал
Новые реалии.
Как технологии научили топливо заботиться о двигателе
Миллионы россиян не смогут выехать за границу
«Газпром» и Евросоюз не могут договориться по поставкам газа и ценам.
Чем это грозит России через несколько лет?
Глава российской торговой сети пообещал отказаться от супермаркетов
Все материалы
Силовые структуры
Задержание руководства шахты «Листвяжная» попало на видео
Из тюремного ада.
Как многолетние пытки и издевательства над заключенными привели к отставке главы ФСИН России
Заключенные нанесли себе увечья в российском СИЗО
В ходе спецоперации в российском регионе задержали подозреваемых в экстремизме
Боровшийся с нелегальным алкоголем полицейский осужден на три года за взятку
Все материалы
Наука и техника
Дивный новый мир.
Как технологии виртуальной реальности изменят нашу жизнь к лучшему?
Портрет Иосифа Сталина на бульваре Унтер-ден-Линден в Берлине. Лето 1945 года«Мы совершенно не были готовы к оккупации»
Как Сталин управлял Германией после победы над нацизмом
«Для большинства людей это слишком»
Самый подключенный в мире человек о свободе, тотальном контроле и поездке в Россию
Все материалы
Спорт
Тактаров вспомнил о негуманных тренировках по советской системе
16-летнего российского хоккеиста ввели в кому
«Я не хотела секса»
Теннисистка обвинила бывшего вице-премьера Китая в насилии и пропала. Что стоит за ее исчезновением?
Футболист «Ромы» отказался от переезда в Россию
Партнерский материал
Триумф «Зенита», падение «Спартака».
Месси против Гвардиолы, дебют Хави в Лиге чемпионов и судный день для наших клубов
Кулачные бои признали официальным видом спорта в России
Виктор Хатулев (слева)«Он был парень заводной»
Звезду советского хоккея ждали в НХЛ. Почему он бросил спорт и умер, не дожив до 40 лет?
Все материалы
Культура
Инстасамку обвинили в пропаганде разврата и проституции среди детей
Развод и девичья фамилия.
Адель выпустила первый альбом за шесть лет. Почему теперь ее называют главной певицей планеты?
Джаред Лето рассказал об опыте торговли наркотиками
Американский папаша.
Уилл Смит сыграл отца самых титулованных спортсменок мира. Почему он заслужил «Оскар»?
Долина рассказала о застолье с Путиным
Россию не понять.
Каким получился новый сезон скандального сериала «Великая» о Екатерине II, ее власти и оргиях?
В Москве подвели итоги Лаборатории современного искусства
Все материалы
Интернет и СМИ
Харламов высмеял отказавшуюся от нижнего белья героиню «Давай поженимся!»
Пост Володина о QR-кодах стал самым популярным в Telegram
«Он что, сверхчеловек?»
Американец уничтожает горы вредной и острой еды. Как он зарабатывает миллионы и не толстеет?
Юрист рассказал о законности запроса государствами личных данных у соцсетей
Самые опасные хакеры из России и стран бывшего СССР — кто они?
 
Звезда «Уральских пельменей» рассказал о цензуре в КВН
«Метастазы на теле демократии»
Facebook превратилась в Meta. Спасет ли это соцсеть после мощного удара по репутации?
Все материалы
Ценности
Грудь Кристины Агилеры стала предметом обсуждения в сети
Лучшие рестораны планеты определяет производитель шин.
Как два француза из Michelin подчинили себе весь ресторанный мир?
Tiffany & Co представил самое дорогое украшение в истории бренда
«Наш спаситель»
Как семья президента Таджикистана десятилетиями купается в роскоши, пока народ прозябает в нищете?
Бузова показала лицо до и после ретуши и удивила фанатов
FILE PHOTO - Uzbekistan's President Islam Karimov (C) poses with Kyrgyzstan's President Askar Akayev (L) and Kazakhstan's President Nursultan Nazarbayev while wearing presented wheat wreaths in Akmola region, near the town of Kokshetau in northern Kazakhstan, August 27, 1993. Picture taken August 27, 1993. REUTERS/Shamil Zhumatov/File PhotoТайны узбекского двора.
Какое имущество оставил Ислам Каримов родным и за что его дочь оказалась в тюрьме
Женщина решила наклеить искусственные ресницы и не смогла закрыть глаз
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
«Советское пиво было хуже нынешнего»
Как россияне заинтересовались историей пива и восстановили секретные рецепты?
Рыцарь в белых трусах.
Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
«Первые годы были мучением»
Как россиянка переехала в Израиль за любимым, впала в депрессию и оказалась вне закона
Россиянин приехал в Норвегию, чтобы покончить с собой.
Но неожиданно ограбил банк и испортил жизнь целому городу
Все материалы
Kia улучшила российские Seltos и Picanto
Что русскому хорошо: как отзываются об УАЗе и Ладе за рубежом
«Злой русский тостер», «Танк для апокалипсиса» и так далее
В России начали принимать заказы на новый премиум-кроссовер Exeed
Автосалон в Лос-Анджелесе: куча электромобилей и пара «уазиков»
Как изменился один из главных автосалонов Америки
Новый Suzuki SX4 сменил название и дизайн
Лучшие из лучших: «Автомобили года» со всего мира
Автомобили, признанные лучшими в разных странах за последние пять лет
Nissan будет выпускать X-Trail старого и нового поколения одновременно
Все материалы
Среда обитания
Для семей с детьми предложили увеличить налоговый вычет
«Золотые унитазы все еще популярны в регионах»
Где и за сколько приобретают жилье российские чиновники
Раскрыты квартирные предпочтения российских чиновников
Смог от предприятий в Кемерове.Россия годами загрязняла природу выбросами.
Сколько будет стоить спасение страны от климатической катастрофы?
Названо главное оружие в борьбе с глобальным потеплением
По колено в воде.
Мировые лидеры две недели искали способ избежать климатической катастрофы. Почему они его не нашли?
Мила Йовович избавилась от одного из своих домов в Лос-Анджелесе
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Старица. Музей пекарского дела«Мне всегда были интересны старинные вещи»
Истории россиян, которые посвятили свою жизнь поиску уникальных находок
«Безжалостный и беспощадный»
Чем отличаются альпинисты от скалолазов и где лучше всего заняться горным спортом в России?
«Если бы не Пушкин, кто бы знал?»
Как благодаря великому поэту обычное тверское село стало самым красивым в России
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
В районах Татарстана появятся авторские мастерские народных промыслов
В Нижнем Новгороде захотели создать новое арт-пространство
В нацпарке «Таганай» появились «столовые» для птиц и животных
Все материалы