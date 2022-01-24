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Экономика

Цена газа в Европе превысила 1100 долларов

Стоимость газа в Европе во время торгов выросла на 19 процентов

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Во время торгов в понедельник, 24 января, стоимость газа в Европе выросла более чем на 19 процентов. Цена превысила 1100 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Цена февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 1102 долларов за тысячу кубометров. Общий рост стоимости газа с начала торгового дня составляет 19,4 процента.

Котировки TTF1! от TradingView

Ранее стало известно, что поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в январе 2022 года достигнут нового исторического рекорда за всю историю, превысив 10 миллиардов кубометров. Одновременно на рынке опасаются, что потенциальные санкции против России могут привести к прекращению поставок. В Кремле подобные заявления посчитали «фейковой истерией».

В то же время поставки в Европу в последние месяцы снизились, цены выросли втрое, вызвав резкое подорожание электроэнергии.

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Платон Щукин
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