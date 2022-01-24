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Зеленский оценил запасы газа на Украине

Президент Владимир Зеленский: Украина спокойно пройдет весь отопительный сезон

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский оценил запасы газа в стране, пишет РИА Новости.

Он заявил, что Украина спокойно пройдет весь отопительный сезон, поскольку в ПГХ страны достаточно газа и угля.

Ранее сообщалось, что в случае военного конфликта с Россией Украина сможет обеспечить население и объекты критически важной инфраструктуры газом в течение 5-7 дней. По оценке источников, знакомых с ситуацией в отрасли, на такой исход можно рассчитывать, если прекратится транзит газа или будут разрушены транзитные газопроводы. Сроки можно продлить, отключив подачу газа в промышленность.

Марина Совина
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