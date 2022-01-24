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США рекомендовали не посещать Россию из-за Украины

Госдеп США рекомендовал не посещать Россию из-за «сохраняющейся напряженности» с Украиной

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Госдепартамент США обновленные рекомендации по зарубежным поездкам, в которых посоветовал американским гражданам не посещать Россию из-за «сохраняющейся напряженности» вдоль границы РФ и Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Госдеп рекомендовал не посещать Россию из-за сохраняющейся напряженности на границе с Украиной, возможных преследований американских граждан, ограниченных возможностей посольства по оказанию помощи американским гражданам в России, коронавируса, а также связанных с ним ограничений на въезд, терроризма, преследований со стороны силовиков России и «произвольного применения местного законодательства».

Ранее Госдепартамент США призвал Россию принять меры по снижению напряженности вокруг Украины. Высокопоставленный представитель внешнеполитического ведомства призвала президента России Владимира Путина принять меры по деэскалации этого кризиса, чтобы России и США могли развивать отношения, не основанные на вражде или конфликте.

Марина Совина
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