США призвали Россию снизить напряженность вокруг Украины

Госдепартамент США призвал Россию принять меры по снижению напряженности вокруг Украины. Об этом на специальном брифинге заявила высокопоставленный представитель внешнеполитического ведомства, ее слова приводит РИА Новости.

«Мы призываем президента (Владимира) Путина принять меры по деэскалации этого кризиса, чтобы России и США могли развивать отношения, не основанные на вражде или конфликте», — подчеркнули в Госдепе.

Представитель ведомства добавила, что Вашингтон продолжает стремиться к миру, однако четко понимает, что Москва столкнется с серьезными последствиями, если продолжит эскалацию конфликта на Украине.

В Госдепе добавила, что США передали Киеву оборонной помощи еще на 200 миллионов долларов и готовы увеличить поддержку в случае обострения конфликта.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что накануне российско-американской встречи в Женеве Госдепартамент опубликовал очередной пропагандистский бюллетень о российской политике «на украинском направлении». По ее словам, материал был сформулирован «на основе отдельных сюжетов, вырванных из контекста». При этом Москве были приписаны «подходы, которые не имеют с реальностью ничего общего».

