Объяснена опасность мытья волос над раковиной

Девушка объяснила, почему опасно мыть волосы над раковиной, и прославилась в сети. Соответствующее видео появилось в TikTok.

Пользовательница соцсети Зобия Икбал (Zobia Iqbal) разместила ролик, на котором показала, как из трубы под раковиной стекает вода. Выяснилось, что это произошло из-за образовавшегося в ней засора в виде множества скопившихся и переплетенных волос. «Вы видите, что там застряли тонны волос, потому что я часто смываю их в канализацию», — произнесла она на кадрах.

Публикация стала вирусной и набрала 16,8 миллиона просмотров. Зрители принялись обсуждать ролик в комментариях. «В трубах под твоей раковиной скопился целый парик», «Рапунцель спустила твои волосы… в канализацию», «Поэтому я никогда не мою голову над раковиной», «Просто отвратительно», — высказывались они.

В декабре 2021 года другая блогерша раскрыла две распространенные ошибки при мытье волос. На размещенных в сети кадрах юзерша, которую в сети прозвали австралийской Рапунцель (The Aussie Rapunzel), показала свои длинные волосы во время мытья головы и предупредила зрителей, что нельзя наносить шампунь сразу на корни. По ее словам, продукт следует сначала растереть в ладонях и только после этого распределить по всей длине. Девушка объяснила, что такой метод мытья решает проблему жирных волос.