Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Турецкая экономика столкнулась с историческим сбоем

Турецкие компании столкнулись с отключением электричества на три дня в неделю

Фото: Anton Lecock / Unsplash

Турецкая экономика столкнулась с историческим сбоем из-за перебоев в электроснабжении промышленных объектов, пишет Bloomberg.

Причиной массовых отключений предприятий стали действия Ирана, который объявил о временном прекращении экспорта газа, выступающего основным видом сырья при производстве электроэнергии — на нем работают более половины электростанций страны.

Материалы по теме:
Неуловимый Чжао. Как бывший работник «Макдоналдса» заработал миллиарды на криптовалюте и стал богатейшим человеком Азии
Неуловимый Чжао.Как бывший работник «Макдоналдса» заработал миллиарды на криптовалюте и стал богатейшим человеком Азии
19 января
«Чтобы не стать посмешищем на весь мир» Почему российские власти против запрета криптовалют вопреки позиции ЦБ?
«Чтобы не стать посмешищем на весь мир»Почему российские власти против запрета криптовалют вопреки позиции ЦБ?
00:00

Тегеран объяснил свои действия техническими проблемами и позже сообщил о возобновлении экспорта газа, однако правительство Турции опровергло эти заявления и направило в Тегеран специальную делегацию для разрешения ситуации. В результате турецкое правительство ввело особый порядок предоставления электроэнергии в главных промышленных зонах страны. Он предусматривает подачу электричества три дня в неделю.

Крупнейшая ресурсосбытовая компания Турции TEIAS проинформировала промышленных клиентов и заявила, что в ближайшие дни отправит соответствующее письменное уведомление.

Некоторые крупные компании уже объявили о приостановке работы. Автомобильный завод Renault в городе Бурса прекратил деятельность на 15 дней.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В НАТО задумались об отправке боевых групп в Черное море
Дерматолог раскрыла опасность нанесения вазелина на лицо вопреки тренду
Порошенко отказался давать показания следствию
В ЕС приготовились помочь Украине в борьбе с кибератаками
COVID-19 пробудил ретровирусы внутри человека
Тарасова оценила запрет украинцам стоять рядом с россиянами на Олимпиаде-2022
Врач назвал неочевидный признак сахарного диабета
Хакер взломал ПК с помощью игры Dark Souls
В воде обнаружили опасные для жизни инфекции
Житель Таиланда убил туриста серпом из-за слишком громкой музыки
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter