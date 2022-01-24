Турецкая экономика столкнулась с историческим сбоем из-за перебоев в электроснабжении промышленных объектов, пишет Bloomberg.

Причиной массовых отключений предприятий стали действия Ирана, который объявил о временном прекращении экспорта газа, выступающего основным видом сырья при производстве электроэнергии — на нем работают более половины электростанций страны.

Тегеран объяснил свои действия техническими проблемами и позже сообщил о возобновлении экспорта газа, однако правительство Турции опровергло эти заявления и направило в Тегеран специальную делегацию для разрешения ситуации. В результате турецкое правительство ввело особый порядок предоставления электроэнергии в главных промышленных зонах страны. Он предусматривает подачу электричества три дня в неделю.

Крупнейшая ресурсосбытовая компания Турции TEIAS проинформировала промышленных клиентов и заявила, что в ближайшие дни отправит соответствующее письменное уведомление.

Некоторые крупные компании уже объявили о приостановке работы. Автомобильный завод Renault в городе Бурса прекратил деятельность на 15 дней.