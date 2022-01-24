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Врачи оценили лечение ангины с помощью мороженого

Врачи Зайцев и Алексеева допустили лечение ангины мороженым при отсутствии лекарств

Фото: Pixabay

Отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев и врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева высказались об употреблении мороженого для борьбы с ангиной. В интервью URA.RU они объяснили, что сладкий продукт помогает снять воспаление, однако не оказывает серьезного воздействия на организм.

Зайцев оценил лечение ангины с помощью мороженого и допустил применение этого способа при отсутствии лекарств. Сладость может облегчить течение этого заболевания и острого фарингита, но не у каждого пациента, отметил он.

«То есть, кому-то это поможет и спазм не даст развиться воспалению, быстро его погасит в самом начале. Но если воспаление уже идет, то, конечно, ангина лечится антибактериальными препаратами», — подчеркнул Зайцев.

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Алексеева поддержала мнение коллеги и заявила, что холод уменьшает воспаление и снижают отек. Однако невозможно вылечить мороженым гнойную ангину. В таком случае необходимо принимать антибиотики, подчеркнула терапевт.

Отоларинголог добавил, что мороженое может стать заживляющим средством после операции по удалению аденоидов у детей. Холод вызывает спазм слизистых оболочек и сосудов, в чем заключается его польза.

«Когда ребенку удалили аденоиды и у него течет кровь, то ему дают мороженое, чтобы у него скорее остановилось кровотечение в носоглотке. Дают две порции ледяного мороженого прямо из морозилки», — заключил Зайцев.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала о самом полезном мороженом. К нему она отнесла сорбет — продукт, приготовленный из натурального сока с мякотью.

Марина Совина
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