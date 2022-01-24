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Мать обвинила 22-летнюю дочь в эгоизме из-за нежелания иметь детей и родила сама

42-летняя женщина обвинила дочь-чайлдфри в эгоизме и родила ребенка вместо нее

Фото: Unsplash

Мать дочери-чайлдфри решила не ждать внуков и родила сама. Об этом она написала в посте, который опубликовали на сайте Reddit.

42-летняя женщина назвала себя представительницей поколения X, а 22-летнюю дочь отнесла к миллениалам. Она отметила, что вынуждена брать на себя решение проблем поколения Y и обвинила не желающую рожать детей дочь в эгоизме. «В следующем году она даже собралась пройти процедуру стерилизации», — написала автор поста.

Поскольку мать убеждена, что в их семье должны еще родиться дети «по карме», а ее дочь не хочет брать на себя ответственность за продолжение рода, она решила родить сама. Сейчас у женщины есть полуторагодовалый ребенок, которого, как она говорит, она бы не родила, если бы ее старшая дочь не была такой эгоистичной и не отказалась иметь потомство.

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В комментариях к посту люди заметили неточность в определении поколения, к которому женщина отнесла свою дочь. Пользователи отметили, что 22-летняя девушка — представительница поколения Z. «Планета и так перенаселена, куда еще рожать», — написал один из комментаторов.

Ранее сообщалось, что житель Индии собирался подать в суд на родителей за то, что те произвели его на свет, не спросив его согласия. Рафаэль Самуэль из города Мумбаи заявил, что входит в движение антинаталистов.

Евгения Черкасова
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