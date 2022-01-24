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Бориса Джонсона сочли ходячим мертвецом из-за скандала с вечеринками

Профессор Дорей: из-за скандала с вечеринками Джонсон потерял доверие народа и авторитет

Фото: Martyn Wheatley / globallookpress.com

После скандала с вечеринками в резиденции премьер-министра Британии Бориса Джонсона в стране в течение года сменится глава правительства. Такое развитие событий предрек в беседе с «Лентой.ру» профессор Университета Кардиффа Пит Дорей.

Ученый заявил, что Джонсон потерял авторитет и доверие британского народа. По его словам, премьер повел себя как сторонник идеи того, что политикам закон не писан: богатые и могущественные могут делать все, что хотят, и когда хотят, а обычным людям указывать, как себя вести, и ожидать от них повиновения.

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Дорей назвал Джонсона ходячим мертвецом. По его мнению, доверие и хорошее отношения общества к нему ушло навсегда и не может быть восстановлено. «Теперь вопрос в том, когда его заменят и кем, а не в том, будет ли он заменен», — уточнил профессор.

Ранее стало известно, что Джонсон планирует предпринять несколько мер для спасение своего политического имиджа и карьеры. Так, руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева рассказала, что политик планирует отменить все коронавирусные ограничения в конце января, чтобы реабилитировать себя в общественном мнении. Она выразила сомнение в том, что это поможет системе здравоохранения.

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Екатерина Андреева
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