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Аэропорт Краснодара вновь закрылся из-за сильного снегопада

Международный аэропорт Краснодара прекратил работу до 12:00 по московскому времени

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Международный аэропорт Краснодара в понедельник, 24 января, вновь закрыли до 12:00 по московскому времени из-за сильного снегопада. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

«В связи с усилением ливневого снегопада и снижением коэффициента сцепления на взлетной полосе аэропорт Краснодара вынужден приостановить прием и выпуск воздушных судов до 12:00», — говорится в заявлении.

Известно, что в связи с прекращением работы воздушной гавани задержаны 32 рейса, отменены 13 вылетов, а 11 самолетов были вынуждены уйти на запасные аэродромы.

Ранее, 23 января, сообщалось, что аэропорт Краснодара также был закрыт до 13:00 по московскому времени из-за сильного снегопада. Отмечается, что за прошедшие сутки аэропорту удалось выпустить 20 ранее задержанных рейсов, но за минувшую ночь пришлось отменить 16 и задержать еще 26 рейсов. При этом четыре самолета ушли на запасные аэродромы. 

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Валентина Процкова
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