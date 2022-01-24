Объехавший всю Сибирь иностранец рассказал об «ужасных проблемах» России

Иностранец, объехавший всю Россию, рассказал об «ужасных транспортных проблемах». Об этом пишет «Эксперт».

69-летний Феро Рихард Грабал-Крондак из Чехии побывал в Бурятии, Чукотке и Чечне, на Ямале, Алтае и Таймыре, много ездил по Сибири и был поражен масштабами транспортных проблем в России. По его словам, во многих крупных городах отсутствует метро и жителям приходится довольствоваться тесными маршрутками, на вокзалах зачастую нет эскалаторов, а две трети страны по-прежнему не охвачены железными дорогами.

Грабала-Крондака удивили и другие вещи, замеченные во время поездок по России. Он рассказал, что в Черкесске даже сотрудникам авторитетного исторического института приходится ходить по нужде на улицу. То же самое, по его словам, вынуждены делать тысячи школьников.

И нечего мне говорить, что это большая суровая страна и не надо ждать европейского комфорта. Когда едешь из Мурманска в Норвегию, то на российской стороне видишь полуразрушенные заросшие лачуги, а уже через 15 километров стоят красивые пестрые норвежские домишки. Так что дело не в географии, не в климате и не в каких-то объективных обстоятельствах, а в местном менталитете Феро Рихард Грабал-Крондак

Ранее сообщалось, что иностранные пользователи Reddit рассказали, что вызывало шок во время поездок в Россию. Их удивили сушилки для полотенец, поведение водителей в Санкт-Петербурге и отношение московских кассирш к крупным купюрам.