Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Объехавший всю Сибирь иностранец рассказал об «ужасных проблемах» России

Иностранец побывал в России и был удивлен отсутствием метро во многих крупных городах

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

Иностранец, объехавший всю Россию, рассказал об «ужасных транспортных проблемах». Об этом пишет «Эксперт».

69-летний Феро Рихард Грабал-Крондак из Чехии побывал в Бурятии, Чукотке и Чечне, на Ямале, Алтае и Таймыре, много ездил по Сибири и был поражен масштабами транспортных проблем в России. По его словам, во многих крупных городах отсутствует метро и жителям приходится довольствоваться тесными маршрутками, на вокзалах зачастую нет эскалаторов, а две трети страны по-прежнему не охвачены железными дорогами.

Материалы по теме:
«Детям пришлось несладко» Как россиянин перебрался в благополучный Люксембург и нашел там сходство с Советским Союзом
«Детям пришлось несладко»Как россиянин перебрался в благополучный Люксембург и нашел там сходство с Советским Союзом
4 августа
«Постоянно осознаешь, что ты здесь чужой» История россиянки, которая уехала в Японию и увидела ее темную сторону
«Постоянно осознаешь, что ты здесь чужой»История россиянки, которая уехала в Японию и увидела ее темную сторону
6 сентября

Грабала-Крондака удивили и другие вещи, замеченные во время поездок по России. Он рассказал, что в Черкесске даже сотрудникам авторитетного исторического института приходится ходить по нужде на улицу. То же самое, по его словам, вынуждены делать тысячи школьников.

И нечего мне говорить, что это большая суровая страна и не надо ждать европейского комфорта. Когда едешь из Мурманска в Норвегию, то на российской стороне видишь полуразрушенные заросшие лачуги, а уже через 15 километров стоят красивые пестрые норвежские домишки. Так что дело не в географии, не в климате и не в каких-то объективных обстоятельствах, а в местном менталитете

Феро Рихард Грабал-Крондак

Ранее сообщалось, что иностранные пользователи Reddit рассказали, что вызывало шок во время поездок в Россию. Их удивили сушилки для полотенец, поведение водителей в Санкт-Петербурге и отношение московских кассирш к крупным купюрам.

Олег Парамонов
Обсудить
Последние новости
Песков объяснил жесткость высказываний Кадырова
Отличие тренча на фото в сети от реальности рассмешило девушку во время примерки
Стало известно о готовящемся судебном иске против Кадырова
В Белоруссии назвали число осужденных за экстремизм
Кремль прокомментировал ситуацию в Донбассе
В Москве семиклассница заявила об изнасиловании школьником старшего возраста
Открывшему огонь по людям бывшему прапорщику милиции запросили 20 лет колонии
Кремль обвинил Запад в обвале российского рынка
На Украине отработали несколько сценариев на случай нападения России
В WhatsApp появится новая функция для защиты пользователей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter